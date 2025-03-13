Трамп не исключил, что аннексия Гренландии может произойти

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: ЭРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп убежден, что аннексия Гренландии состоится. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

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"Я думаю, что аннексия Гренландии состоится. Нам придется заключить соглашение по Гренландии", – сказал он.

Трамп сказал Рютте, что это "необходимо для международной безопасности", а не просто безопасности.

В феврале генсек НАТО заявлял, что считает полезными заявления Трампа о Гренландии. По его словам, они являются напоминанием о стратегической важности "Крайнего Севера".

О своем желании завладеть Гренландией Трамп заявил еще в 2024 году. 23 декабря он сказал, что Штаты должны установить контроль над ней. Он не исключил военного принуждения к достижению своей цели. В то же время премьер островной страны Эгеде ответил, что Гренландия не продается.

30 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка", и добавил, что через четыре года интересы США в Арктике будут "защищены". Его датский коллега Ларс Люкке Расмуссен еще раз подчеркнул, что остров не продается.