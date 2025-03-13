Трамп не исключил, что аннексия Гренландии может произойти
Президент США Дональд Трамп убежден, что аннексия Гренландии состоится. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.
"Я думаю, что аннексия Гренландии состоится. Нам придется заключить соглашение по Гренландии", – сказал он.
Трамп сказал Рютте, что это "необходимо для международной безопасности", а не просто безопасности.
В феврале генсек НАТО заявлял, что считает полезными заявления Трампа о Гренландии. По его словам, они являются напоминанием о стратегической важности "Крайнего Севера".
О своем желании завладеть Гренландией Трамп заявил еще в 2024 году. 23 декабря он сказал, что Штаты должны установить контроль над ней. Он не исключил военного принуждения к достижению своей цели. В то же время премьер островной страны Эгеде ответил, что Гренландия не продается.
30 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что интерес Трампа к Гренландии "не шутка", и добавил, что через четыре года интересы США в Арктике будут "защищены". Его датский коллега Ларс Люкке Расмуссен еще раз подчеркнул, что остров не продается.
- 6 февраля глава правящей партии Гренландии Эрик Йенсен заявил, что Гренландия должна обрести независимость, и как можно скорее, а голос населения должен быть услышан на референдуме.
- 10 марта премьер Гренландии назвал Трампа непредсказуемым и заявил, что тот не относится к стране с уважением.
- 12 марта в Гренландии прошли выборы в парламент. Победила партия Demokraatit, которую считают приверженцем постепенного провозглашения независимости от Дании.