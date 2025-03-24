Прем'єр Гренландії на тлі візиту делегації США: Позиція Америки вкрай агресивна
Муте Егеде (Фото: facebook.com/mute.egede)

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде на тлі візиту делегації США цього тижня заявив, що американський президент Дональд Трамп посилює тиск на країну в "спробах захопити її". Про це він сказав у коментарі газеті Sermitsiaq.

За словами Егеде, позиція США щодо Гренландії "вкрай агресивна" і цей рівень не може бути підвищений далі. Так він висловився про візит дружини віцепрезидента США Уші Венс, радника з нацбезпеки Майка Волца і голови Міненерго США Кріса Райта.

"Зараз ми перебуваємо на рівні, коли це ніяк не можна схарактеризувати як невинний візит дружини політика. Що робить радник із національної безпеки в Гренландії? Єдина мета – продемонструвати владу над нами, і послання зрозуміле", – сказав прем'єр Гренландії.

У своєму посту у Facebook він наголосив, що візит американської делегації не є офіційним і зустрічей з урядом Гренландії не планується. Також Егеде повідомив, що американська сторона була поінформована, що уряд Гренландії все ще не сформований після виборів і переговори проводитися не можуть.

Егеде також закликав міжнародних союзників посилити підтримку самоврядної данської території.

"Той факт, що наші інші союзники в міжнародній спільноті, схоже, ховаються в кутку, майже шепочучи, що вони підтримують нас, не має жодного ефекту. І якщо вони не виступлять голосно проти того, як США ставляться до Гренландії, ситуація загострюватиметься з кожним днем", – сказав він.

Імовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен назвав майбутній візит делегації США "образою".

"Візит, який, як кажуть, є "приватним", є чистої води образою, і якщо ми дозволимо йому вплинути на нас, наприклад, поспішивши сформувати нову коаліцію, ми можемо стати ще вразливішими для тиску... так що заспокоймося", – сказав він у коментарі Sermitsiaq.

23 березня в місті Нуук приземлилися два американські військові літаки. Представник консульства США повідомив, що літаки прибули для надання логістичної підтримки майбутньому візиту. Тим часом данська поліція спрямувала до Гренландії додаткові сили.

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