США і Данія проведуть переговори на високому рівні на тлі зазіхань Трампа на Гренландію – FT

Держсекретар США Марко Рубіо (Фото: Samuel Corum/EPA)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен планує зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо в кулуарах саміту очільників МЗС країн НАТО, який почнеться 3 квітня в Брюсселі. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на двох неназваних чиновників, які поінформовані про підготовку зустрічі.

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Зустріч має бути першими особистими дипломатичними переговорами між країнами на високому рівні після обрання Дональда Трампа президентом США та його обіцянки взяти під контроль Гренландію.

Зустріч відбудеться під час візиту прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен до Гренландії, через кілька днів після відвідин острова віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

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За інформацією співрозмовників журналістів, зустріч ще можуть скасувати через напружені відносини між Данією та США.

У січні Расмуссен і Рубіо 20 хвилин розмовляли телефоном, це відбулось через тиждень після того, як Фредеріксен і Трамп провели власну розмову щодо Гренландії.

29 березня Расмуссен заявив, що США мали б змінити тон у своїх заявах щодо Гренландії, адже, на його думку, "так не говорять з близькими союзниками".