США і Данія проведуть переговори на високому рівні на тлі зазіхань Трампа на Гренландію – FT
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен планує зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо в кулуарах саміту очільників МЗС країн НАТО, який почнеться 3 квітня в Брюсселі. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на двох неназваних чиновників, які поінформовані про підготовку зустрічі.
Зустріч має бути першими особистими дипломатичними переговорами між країнами на високому рівні після обрання Дональда Трампа президентом США та його обіцянки взяти під контроль Гренландію.
Зустріч відбудеться під час візиту прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен до Гренландії, через кілька днів після відвідин острова віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
За інформацією співрозмовників журналістів, зустріч ще можуть скасувати через напружені відносини між Данією та США.
У січні Расмуссен і Рубіо 20 хвилин розмовляли телефоном, це відбулось через тиждень після того, як Фредеріксен і Трамп провели власну розмову щодо Гренландії.
29 березня Расмуссен заявив, що США мали б змінити тон у своїх заявах щодо Гренландії, адже, на його думку, "так не говорять з близькими союзниками".
- 3 лютого 2025 року Фредеріксен заявила, що Копенгаген готовий дозволити США посилити присутність у Гренландії.
- 6 лютого лідер керівної партії Гренландії Єнсен сказав, що хоче прискорити референдум про незалежність острова від Данії.
- 5 березня Трамп під час виступу в Конгресі висловив впевненість, що США отримають контроль над Панамським каналом та Гренландією.
- 11 березня у Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогу здобули прихильники повільної незалежності.
- 30 березня прем'єр-міністр Гренландії Нільсен заявив, що США не отримають острів.