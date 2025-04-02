Кулеба: Поки США в НАТО – Євросоюз на альтернативний проєкт не піде

Дмитро Кулеба (Фото: Міністерство закордонних справ)

Доки Сполучені Штати залишатимуться членом НАТО – Європейський Союз не піде на створення альтернативної оборонної організації, вважає колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

"ЄС зможе зробити щось для створення власної альтернативи НАТО у разі, якщо США вийдуть з НАТО. Я поки що цього не бачу", – сказав Кулеба.

Він додав, що Європа може створити альтернативу альянсу, якщо російський диктатор Володимир Путін нападе на ЄС, а Штати при цьому самоусунуться. Ексміністр уточнив, що тоді європейцям доведеться поспіхом "щось створювати".

"Поки США в НАТО – Європейський Союз на альтернативний проєкт не піде", – наголосив дипломат.

Коментуючи можливість створення спільної європейської армії замість переозброєння національних збройних сил, Кулеба заявив, що ця ідея правильна. Однак він повторив, що Європа на це не піде, доки США є членом Альянсу.

"Що може статися? Це якщо Америка залишатиметься в НАТО, але при цьому розбіжності з Європою наростатимуть, то там може сформуватися така ситуація, що європейські країни підуть, будуть між собою дедалі більше синхронізуватися. А Америка буде залишатися сама по собі, і виникне два блоки всередині НАТО", – сказав ексглава МЗС.

Водночас він наголосив, що вже на рівні НАТО досягнутий певний рівень взаємосумісності між арміями держав Європи. Тому створення об'єднаної європейської армії не потрібно починати "з нуля".

"Набагато гірше справи у нас з військово-технічною взаємосумісністю. Тобто якщо умовні бригади, підрозділи ще знають, як між собою комунікувати й організовані приблизно за одним стандартом, то літаків у Європі два розробляються, танків – декілька. Програмне забезпечення у кожної країни своє", – акцентував Кулеба.

Ексміністр зазначив, що в теорії є певний рівень взаємосумісності європейських країн, які здатні виступати єдиним фронтом у разі збройної агресії. Але на практиці, на його думку, можуть виникнути проблеми, зокрема, через відмінність техніки, систем зв'язку та снарядів.

"І вони як єдине ціле працювати ефективно не зможуть. Тому зараз, якщо ми хочемо реально, щоб Європа ставала сильнішою, треба опуститися на цей рівень технічного регулювання і там все пофіксити, щоб воно працювало як єдине ціле", – констатував він.

15 лютого 2025 року Зеленський закликав до створення спільної європейської армії. Він заявив, що континент більше не може бути впевнений у захисті від США й отримає повагу з боку Вашингтона лише за наявності сильної армії.

16 лютого глава МЗС Польщі заявив, що європейські країни не створюватимуть єдину армію у відповідь на загрози з боку Росії.