Кулеба: Пока США в НАТО – Евросоюз на альтернативный проект не пойдет

Дмитрий Кулеба (Фото: Министерство иностранных дел)

Пока Соединенные Штаты будут оставаться членом НАТО – Европейский Союз не пойдет на создание альтернативной оборонной организации, считает бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Такое мнение он выразил в интервью LIGA.net.

"ЕС сможет сделать что-то для создания собственной альтернативы НАТО в случае, если США выйдут из НАТО. Я пока этого не вижу", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Европа может создать альтернативу альянсу, если российский диктатор Владимир Путин нападет на ЕС, а Штаты при этом самоустранятся. Экс-министр уточнил, что тогда европейцам придется спешно "что-то создавать".

"Пока США в НАТО – Европейский Союз на альтернативный проект не пойдет", – подчеркнул дипломат.

Комментируя возможность создания общей европейской армии вместо перевооружения национальных вооруженных сил, Кулеба заявил, что эта идея верна. Однако он повторил, что Европа на это не пойдет, пока США являются членом Альянса.

"Что может произойти? Это если Америка будет оставаться в НАТО, но при этом разногласия с Европой будут нарастать, то там может сформироваться такая ситуация, что европейские страны уйдут, будут все больше синхронизироваться. А Америка будет оставаться сама по себе, и возникнет два блока внутри НАТО", – сказал экс-глава МИД.

В то же время он отметил, что уже на уровне НАТО достигнут определенный уровень взаимосовместимости между армиями государств Европы. Поэтому создание объединенной европейской армии не нужно начинать "с нуля".

"Намного хуже дела у нас с военно-технической взаимосовместимостью. То есть если условные бригады, подразделения еще знают, как между собой коммуницировать и организованы примерно по одному стандарту, то самолетов в Европе два разрабатываются, танков – несколько. Программное обеспечение у каждой страны свое", – акцентировал Кулеба.

Экс-министр отметил, что в теории есть определенный уровень взаимосовместимости европейских стран, способных выступать единым фронтом в случае вооруженной агрессии. Но на практике, по его мнению, могут возникнуть проблемы, в частности, из-за отличия техники, систем связи и снарядов.

"И они как единое целое работать эффективно не смогут. Поэтому сейчас, если мы хотим реально, чтобы Европа становилась сильнее, нужно опуститься на этот уровень технического регулирования и там все пофиксировать, чтобы оно работало как единое целое", – констатировал он.

15 февраля 2025 года Зеленский призвал к созданию общей европейской армии. Он заявил, что континент больше не может быть уверен в защите от США и получит уважение Вашингтона только при наличии сильной армии.

16 февраля глава МИД Польши заявил, что европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы России.