США призывают членов НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП
Страны-члены НАТО, включая Соединенные Штаты, должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Об этом на брифинге с генсеком Альянса Марком Рютте сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
"Могу заверить, у нас тоже есть национальные потребности, но у нас приоритет – оборона, и мы рассчитываем, что наши партнеры сделают то же самое", – сказал он, выразив убеждение, что членам НАТО по силам повысить оборонные расходы.
Рубио подчеркнул, что представители США хотят уехать из Брюсселя с уверением, что каждый из членов возьмет обязательства и воплотит его в достижении показателя в 5%.
"Это включает также США, которые должны повысить свою долю, поскольку угрозы действительно серьезны", – подытожил он.
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