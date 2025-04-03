США призывают членов НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

Рубио отметил, что представители США хотят покинуть Брюссель с заверением, что каждый член выполнит обязательство по достижению 5%

Марко Рубио (Фото: ЕРА/Jack Guez)

Страны-члены НАТО, включая Соединенные Штаты, должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Об этом на брифинге с генсеком Альянса Марком Рютте сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

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"Могу заверить, у нас тоже есть национальные потребности, но у нас приоритет – оборона, и мы рассчитываем, что наши партнеры сделают то же самое", – сказал он, выразив убеждение, что членам НАТО по силам повысить оборонные расходы.

Рубио подчеркнул, что представители США хотят уехать из Брюсселя с уверением, что каждый из членов возьмет обязательства и воплотит его в достижении показателя в 5%.

"Это включает также США, которые должны повысить свою долю, поскольку угрозы действительно серьезны", – подытожил он.