"Но мы хотим, чтобы НАТО было сильнее". У Трампа заверили, что США останутся в Альянсе

Трамп не против НАТО – он против НАТО, не имеющего возможностей для выполнения обязательств, возлагаемых на каждую страну-члена, заявил Рубио

Марко Рубио (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

США останутся в составе НАТО. Президент Дональд Трамп не против Альянса, он против Альянса, не имеющего достаточных возможностей выполнять обязательства перед странами-членами. Об этом на брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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"Президент США ясно дал понять, что он поддерживает НАТО, и мы планируем оставаться в НАТО", – сказал он.

По словам Рубио, присутствие в Брюсселе нового посла США при НАТО Мэтью Уитакера уже является демонстрацией преданности Альянсу со стороны Соединенных Штатов.

"Но мы хотим, чтобы НАТО было сильнее. Мы хотим, чтобы НАТО было более жизнеспособным из-за усиления оборонных способностей. Мы ставим во главу угла вопрос обороны из-за той роли, которую мы играем в мире. И мы хотим, чтобы наши партнеры делали то же самое", – сказал он.

По словам госсекретаря США, "президент Дональд Трамп не против НАТО – он против НАТО, не имеющего необходимых возможностей для выполнения обязательств, возлагаемых на каждую страну-члена".