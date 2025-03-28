НАТО не располагает планами по сокращению присутствия войск США в Европе
Североатлантический альянс не располагает планами по сокращению военного присутствия США в Европе. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Джузеппе Драгоне в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что в последние дни администрация Дональда Трампа неоднократно подтверждала свою приверженность НАТО, трансатлантическим отношениям и европейским союзникам. Для Драгоне "именно это самое важное".
"У НАТО есть надежные оборонные планы, и мы работаем над тем, чтобы обеспечить наличие необходимых сил и возможностей для сдерживания и – в случае необходимости – защиты друг друга", – добавил он.
Также Драгоне выразил уверенность, что потенциальное перемещение в пределах Европы или частичное выведение американских войск будет осуществляться в координации со всеми членами НАТО.
"Приоритетом будет сохранение стабильного присутствия войск и их боеспособности, чтобы уровень безопасности, обороны и сдерживания оставался таким же, как на протяжении последних 75 лет", – заявил он.
- 17 февраля Драгоне заявил, что США не выйдут из НАТО, но предположил, что Вашингтон может вывести часть войск из Европы, потому что его приоритеты переместятся в Индо-Тихоокеанский регион.
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- 26 марта The New York Times написала, что у Трампа в частном порядке заверили Европу в сохранении "ядерного зонтика".