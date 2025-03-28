НАТО не располагает планами по сокращению присутствия войск США в Европе

Джузеппе Драгоне (Фото: Giuseppe Lami / EPA)

Североатлантический альянс не располагает планами по сокращению военного присутствия США в Европе. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Джузеппе Драгоне в интервью РБК-Украина.

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Он отметил, что в последние дни администрация Дональда Трампа неоднократно подтверждала свою приверженность НАТО, трансатлантическим отношениям и европейским союзникам. Для Драгоне "именно это самое важное".

"У НАТО есть надежные оборонные планы, и мы работаем над тем, чтобы обеспечить наличие необходимых сил и возможностей для сдерживания и – в случае необходимости – защиты друг друга", – добавил он.

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Также Драгоне выразил уверенность, что потенциальное перемещение в пределах Европы или частичное выведение американских войск будет осуществляться в координации со всеми членами НАТО.

"Приоритетом будет сохранение стабильного присутствия войск и их боеспособности, чтобы уровень безопасности, обороны и сдерживания оставался таким же, как на протяжении последних 75 лет", – заявил он.