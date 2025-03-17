Премьер Литвы объяснил, почему США не откажутся от "ядерного зонта" над Европой

Дебаты об инициативе Парижа не должны уменьшить "доверие к этому зонту, который мы имеем", заявил глава правительства Литвы

Гинтаутас Палуцкас (Фото: Wikipedia)

Соединенные Штаты не откажутся от "ядерного зонта" над Европой из-за риска распространения этого оружия, считает премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. Его слова приводит вещатель LRT.

Премьер Литвы заявил, что действующий "ядерный зонтик" США в Европе останется, поскольку Вашингтон не захочет рисковать распространением этого оружия.

"Если мы ведем такую искреннюю дискуссию, США никогда не откажутся от этого "ядерного зонта", потому что отказ от него будет способствовать разработке и распространению ядерного оружия в Европе и других странах", — подчеркнул Палуцкас.

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Он вспомнил момент возникновения "ядерного зонта" НАТО.

"Вспомним, что многие годы назад и Швеция, и Германия обладали так называемым пороговым потенциалом, когда они могли быстро создать ядерную бомбу в случае необходимости. Тогда США сказали: поскольку они великое государство, чтобы нигде не было этих ядерных бомб, мы дадим гарантии, мы вас всех прикроем", — пояснил политик.

Его комментарии прозвучали на фоне заявлений Франции о готовности предоставить свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы. Премьер считает, что дебаты об инициативе Парижа не должны уменьшить "доверие к этому зонту, который мы имеем".

"Сегодня Европа, и я еще раз подчеркиваю это, защищена "ядерным зонтиком" НАТО. "Ядерный зонтик" НАТО базируется на ядерном арсенале США и Великобритании. Это модель, которая работает", — подчеркнул Палуцкас.