Прем’єр Литви пояснив, чому США не відмовляться від "ядерної парасольки" над Європою

Дебати про ініціативу Парижа не повинні зменшити "довіру до цієї парасольки, яку ми маємо", заявив очільник уряду Литви

Гінтаутас Палуцкас (Фото: Wikipedia)

Сполучені Штати не відмовляться від "ядерної парасольки" над Європою через ризик розповсюдження цієї зброї, вважає прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас. Його слова наводить мовник LRT.

Прем’єр Литви заявив, що чинна "ядерна парасолька" США у Європі залишиться, оскільки Вашингтон не захоче ризикувати поширенням цієї зброї.

"Якщо ми ведемо таку щиру дискусію, США ніколи не відмовляться від цієї "ядерної парасольки", тому що відмова від неї сприятиме розробці та поширенню ядерної зброї в Європі та інших країнах", – наголосив Палуцкас.

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Він згадав момент виникнення "ядерної парасольки" НАТО.

"Згадаймо, що багато років тому і Швеція, і Німеччина мали так званий пороговий потенціал, коли вони могли швидко створити ядерну бомбу в разі потреби. Тоді США сказали: оскільки вони велика держава, щоб ніде не було цих ядерних бомб, ми дамо гарантії, ми вас усіх прикриємо", – пояснив політик.

Його коментарі прозвучали на тлі заяв Франції щодо готовності надати власні сили ядерного стримування для захисту Європи. Прем’єр вважає, що дебати про ініціативу Парижа не повинні зменшити "довіру до цієї парасольки, яку ми маємо".

"Сьогодні Європа, і я ще раз підкреслюю це, захищена "ядерною парасолькою" НАТО. "Ядерна парасолька" НАТО базується на ядерному арсеналі США й Великої Британії. Це модель, яка працює", – наголосив Палуцкас.