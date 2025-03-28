НАТО не має жодних планів щодо скорочення присутності військ США в Європі

Джузеппе Драгоне (Фото: Giuseppe Lami / EPA)

Північноатлантичний альянс не має жодних планів щодо скорочення військової присутності США в Європі. Про це заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що в останні дні адміністрація Дональда Трампа неодноразово підтверджувала свою відданість НАТО, трансатлантичним відносинам і європейським союзникам. Для Драгоне "саме це є найважливішим".

"НАТО має надійні оборонні плани, і ми працюємо над тим, щоб забезпечити наявність необхідних сил і можливостей для стримування та – у разі потреби – захисту один одного", – додав він.

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Також Драгоне висловив впевненість, що потенційне переміщення в межах Європи або часткове виведення американських військ здійснюватиметься у координації з усіма членами НАТО.

"Пріоритетом буде збереження стабільної присутності військ і їхньої боєздатності, щоб рівень безпеки, оборони та стримування залишався таким самим, як протягом останніх 75 років", – заявив він.