НАТО не має жодних планів щодо скорочення присутності військ США в Європі
Північноатлантичний альянс не має жодних планів щодо скорочення військової присутності США в Європі. Про це заявив голова військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зазначив, що в останні дні адміністрація Дональда Трампа неодноразово підтверджувала свою відданість НАТО, трансатлантичним відносинам і європейським союзникам. Для Драгоне "саме це є найважливішим".
"НАТО має надійні оборонні плани, і ми працюємо над тим, щоб забезпечити наявність необхідних сил і можливостей для стримування та – у разі потреби – захисту один одного", – додав він.
Також Драгоне висловив впевненість, що потенційне переміщення в межах Європи або часткове виведення американських військ здійснюватиметься у координації з усіма членами НАТО.
"Пріоритетом буде збереження стабільної присутності військ і їхньої боєздатності, щоб рівень безпеки, оборони та стримування залишався таким самим, як протягом останніх 75 років", – заявив він.
- 17 лютого Драгоне заявив, що США не вийдуть з НАТО, але припустив, що Вашингтон може вивести частину військ із Європи, бо його пріоритети перемістяться в Індо-Тихоокеанський регіон.
- 17 березня прем’єр-міністр Литви Палуцкас сказав, що США не відмовляться від "ядерної парасольки" над Європою через ризик розповсюдження цієї зброї.
- 26 березня The New York Times написала, що у Трампа приватно запевнили Європу в збереженні "ядерної парасольки".