У Трампа приватно запевнили Європу, що не позбавлять її "ядерної парасольки" – NYT

Хоча США дали кулуарне запевнення, що не кинуть європейських союзників, Трамп відомий непослідовністю у поглядах, пише NYT

Білий дім (Фото: Flickr)

Представники Білого дому приватно запевнили європейські країни, що США не збираються прибирати "ядерну парасольку" над Євросоюзом. Про це дізналася американська газета The New York Times.

За даними журналістів, представники адміністрації Дональда Трампа запевняли європейських союзників у його підтримці НАТО. Вони стверджують, що очільник Білого дому збереже американську "ядерну парасольку" над Європою та залишиться відданим принципу колективної оборони.

Водночас NYT зауважує, що Трамп відомий своєю непослідовністю у поглядах. Під час першого терміну він неодноразово розмірковував про можливий вихід США з НАТО та заявляв, що захист надаватиметься лише тим країнам, які достатньо фінансують оборону.

Цього місяця він також повторив свою вимогу до союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що значно перевищує нинішні витрати США на збройні сили, які становлять близько 3,4% ВВП.