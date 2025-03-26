У Трампа приватно запевнили Європу, що не позбавлять її "ядерної парасольки" – NYT
Представники Білого дому приватно запевнили європейські країни, що США не збираються прибирати "ядерну парасольку" над Євросоюзом. Про це дізналася американська газета The New York Times.
За даними журналістів, представники адміністрації Дональда Трампа запевняли європейських союзників у його підтримці НАТО. Вони стверджують, що очільник Білого дому збереже американську "ядерну парасольку" над Європою та залишиться відданим принципу колективної оборони.
Водночас NYT зауважує, що Трамп відомий своєю непослідовністю у поглядах. Під час першого терміну він неодноразово розмірковував про можливий вихід США з НАТО та заявляв, що захист надаватиметься лише тим країнам, які достатньо фінансують оборону.
Цього місяця він також повторив свою вимогу до союзників збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що значно перевищує нинішні витрати США на збройні сили, які становлять близько 3,4% ВВП.
- 25 лютого 2025 року The Telegraph писала, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.
- 13 березня повідомлялося, що Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на території Польщі як засіб стримування майбутньої російської агресії.
- 24 березня Financial Times писало, що кількість ядерних держав у світі загрожує збільшитися до 15-25, через те що США можуть відкликати свої ядерні гарантії, надані союзникам у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.