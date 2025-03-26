У Трампа приватно заверили Европу, что не лишат ее "ядерного зонта" – NYT
Представители Белого дома частно заверили европейские страны, что США не собираются убирать "ядерный зонтик" над Евросоюзом. Об этом узнала американская газета The New York Times.
По данным журналистов, представители администрации Дональда Трампа уверяли европейских союзников в его поддержке НАТО. Они утверждают, что глава Белого дома сохранит американский "ядерный зонтик" над Европой и останется привержен принципом коллективной обороны.
В то же время NYT отмечает, что Трамп известен своей непоследовательностью во взглядах. Во время первого срока он неоднократно размышлял о возможном выходе США из НАТО и заявлял, что защита будет предоставляться только странам, достаточно финансирующим оборону.
В этом месяце он также повторил свое требование к союзникам увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что значительно превышает нынешние расходы США на вооруженные силы, составляющие около 3,4% ВВП.
- 25 февраля 2025 года The Telegraph писала, что Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы защитить Европу.
- 13 марта сообщалось, что Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши как средство сдерживания грядущей российской агрессии.
- 24 марта Financial Times писало, что количество ядерных государств в мире грозит увеличиться до 15-25, потому что США могут отозвать свои ядерные гарантии, предоставленные союзникам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.