"Але ми хочемо, щоб НАТО було сильнішим". У Трампа запевнили, що США залишаться в Альянсі
США залишаться у складі НАТО. Президент Дональд Трамп не проти Альянсу, він проти Альянсу, який не має достатніх можливостей виконувати зобов’язання перед країнами-членами. Про це на брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі заявив держсекретар США Марко Рубіо.
"Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО", – сказав він.
За словами Рубіо, присутність у Брюсселі нового посла США при НАТО Метью Вітакера вже є демонстрацією відданості Альянсу з боку Сполучених Штатів.
"Але ми хочемо, щоб НАТО було сильнішим. Ми хочемо, щоб НАТО було більш життєздатним через посилення оборонних спроможностей. Ми ставимо на перше місце питання оборони через ту роль, яку ми відіграємо у світі. І ми хочемо, щоб наші партнери робили те саме", – сказав він.
За словами держсекретаря США, "президент Дональд Трамп не проти НАТО – він проти НАТО, яке не має необхідних можливостей для виконання зобов’язань, які покладаються на кожну країну-члена".
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