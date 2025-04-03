Рютте заявив, що США не мають наміру негайно виводити війська з Європи
США не планують негайно виводити свої війська з Європи, попри вимоги до країн блоку самостійно дбати про свою безпеку. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Reuters.
"У них немає планів раптово скоротити свою присутність тут, у Європі. Але ми знаємо, що для того, аби Америка була наддержавою, їй потрібно відвідувати більше театрів (attend to more theaters). Це дуже логічно, що ви ведете ці дебати, і ми ведемо їх уже багато років", – сказав він.
Новий постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що починає працювати в "критичний момент в історії Альянсу". За його словами, під керівництвом президента США Дональда Трампа НАТО стане сильнішим і ефективнішим, ніж будь-коли раніше.
"Але життєздатність НАТО залежить від того, наскільки кожен союзник робить свій справедливий внесок", – зазначив Вітакер.
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