Рютте заявил, что США не намерены немедленно выводить войска из Европы

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

США не планируют немедленно выводить свои войска из Европы, несмотря на требования к странам блока самостоятельно заботиться о своей безопасности. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает Reuters.

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"У них нет планов внезапно сократить свое присутствие здесь, в Европе. Но мы знаем, что для того, чтобы Америка была сверхдержавой, ей нужно посещать больше театров (attend to more theaters). Это очень логично, что вы ведете эти дебаты, и мы ведем их уже много лет", – сказал он.

Новый постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что приступает к работе в "критический момент в истории Альянса". По его словам, под руководством президента США Дональда Трампа НАТО станет сильнее и эффективнее, чем когда-либо прежде.

"Но жизнеспособность НАТО зависит от того, насколько каждый союзник вносит свой справедливый вклад", – отметил Уитакер.