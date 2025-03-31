Президент Финляндии заявил, что не слышал в США серьезных разговоров о выходе из НАТО

Александр Стубб (Фото: x.com/alexstubb)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не слышал серьезных заявлений от представителей администрации США о планах выйти из НАТО. Об этом он сказал на мероприятии в Лондонской школе экономики, передает Reuters.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Я пока не слышал ни от кого серьезного в администрации США, и я подчеркиваю, ни от кого серьезного в администрации США, что они каким-то образом выходят из НАТО", — сказал он.

Президент Финляндии подчеркнул, что считает давление на Европу со стороны американского лидера Дональда Трампа правильным. По его словам, увеличением расходов на оборону Трамп хочет добиться, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за свою же безопасность.