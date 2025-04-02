У НАТО призупинили перегляд відносин з Росією через переговори США з Москвою – Euractiv
Обговорення у НАТО щодо офіційного перегляду відносин з Росією були призупинені на декілька місяців через переговори США щодо припинення війни РФ проти України. Про це повідомляє Euractiv, посилаючись на декількох неназваних дипломатів.
У 2024 році лідери всіх країн НАТО заявили, що хочуть до саміту в липні 2025 року розробити рекомендації щодо стратегічного підходу блоку до Росії з урахуванням "мінливої ситуації у сфері безпеки".
Саміт у Гаазі був задуманий як поворотний момент у відносинах між НАТО та Росією, однак будь-яка зміна політики блоку щодо РФ може вплинути на результат переговорів Вашингтона щодо припинення війни, пише Euractiv.
Оскільки напрямок блоку тісно пов’язаний із майбутнім війни чи миру в Україні та роллю Росії в обох ситуаціях.
"Між членами Альянсу тривають дискусії щодо Гаазького саміту, і я не хотів би випереджати будь-які розмови", – сказав журналістам високопоставлений чиновник США, не відповідаючи на запитання про позицію Вашингтона.
Відносини між Росією та НАТО регулюються основоположним актом від 1997 року.
У 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення до України, назвавши одним з приводів для цього розширення НАТО на схід, а блок у 2024 році назвав РФ "найбільш значною та прямою" загрозою для власних членів.
- 14 лютого 2025 року Зеленський заявив, що Росія може піти з війною на країни НАТО вже у 2026 році.
- 21 березня Bloomberg написало, що НАТО планує попросити Європу і Канаду збільшити військовий потенціал на 30%.
- 26 березня генсек НАТО Рютте сказав, що Росія залишається "найбільшою і найтемнішою" загрозою для блоку.
- 28 березня Bild, посилаючись на розвідку Німеччини, написала, що Росія може бути готовою до війни проти НАТО до 2030 року.