В НАТО приостановили пересмотр отношений с РФ из-за переговоров США с Москвой – Euractiv

Направление блока тесно связано с будущим войны или мира в Украине и ролью России в обеих ситуациях, пишут журналисты

Скульптура с символикой НАТО возле штаб-квартиры организации (Фото: depositphotos.com)

Обсуждения в НАТО касательно официального пересмотра отношений с Россией были приостановлены на несколько месяцев из-за переговоров США касательно прекращения войны РФ против Украины. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на нескольких неназванных дипломатов.

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В 2024 году лидеры всех стран НАТО заявили, что хотят к саммиту в июле 2025 года разработать рекомендации по стратегическому подходу блока к России с учетом "меняющейся ситуации в сфере безопасности".

Саммит в Гааге был задуман как поворотный момент в отношениях между НАТО и Россией, однако любое изменение политики блока в отношении РФ может повлиять на результат переговоров Вашингтона касательно прекращения войны, пишет Euractiv.

Поскольку направление блока тесно связано с будущим войны или мира в Украине и ролью России в обеих ситуациях.

"Между членами Альянса продолжаются дискуссии по Гаагскому саммиту, и я не хотел бы опережать какие-либо разговоры", – сказал журналистам высокопоставленный чиновник США, не отвечая на вопрос о позиции Вашингтона.

Отношения между Россией и НАТО регулируются основополагающим актом от 1997 года.

В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, назвав одним из поводов для этого расширение НАТО на восток, а блок в 2024 году назвал РФ "самой значительной и прямой" угрозой для своих членов.

СПРАВКА. Согласно Основополагающему акту Россия и НАТО, в частности, не рассматривают друг друга как противников, признают за европейскими государствами право выбора путей обеспечения собственной безопасности и в рамках двусторонних консультаций устанавливают запрет на использование собственных прав для ограничения интересов других стран. Также Россия обязывалась сотрудничать в области нераспространения оружия массового поражения и т.д. д.

14 февраля 2025 года Зеленский заявил, что Россия может пойти с войной на страны НАТО уже в 2026 году.

21 марта Bloomberg написало, что НАТО планирует попросить Европу и Канаду увеличить военный потенциал на 30%.

26 марта генсек НАТО Рютте сказал, что Россия остается "самой большой и темной" угрозой для блока.

28 марта Bild, ссылаясь на разведку Германии, написала, что Россия может быть готова к войне против НАТО до 2030 года.