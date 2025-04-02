В НАТО приостановили пересмотр отношений с РФ из-за переговоров США с Москвой – Euractiv
Обсуждения в НАТО касательно официального пересмотра отношений с Россией были приостановлены на несколько месяцев из-за переговоров США касательно прекращения войны РФ против Украины. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на нескольких неназванных дипломатов.
В 2024 году лидеры всех стран НАТО заявили, что хотят к саммиту в июле 2025 года разработать рекомендации по стратегическому подходу блока к России с учетом "меняющейся ситуации в сфере безопасности".
Саммит в Гааге был задуман как поворотный момент в отношениях между НАТО и Россией, однако любое изменение политики блока в отношении РФ может повлиять на результат переговоров Вашингтона касательно прекращения войны, пишет Euractiv.
Поскольку направление блока тесно связано с будущим войны или мира в Украине и ролью России в обеих ситуациях.
"Между членами Альянса продолжаются дискуссии по Гаагскому саммиту, и я не хотел бы опережать какие-либо разговоры", – сказал журналистам высокопоставленный чиновник США, не отвечая на вопрос о позиции Вашингтона.
Отношения между Россией и НАТО регулируются основополагающим актом от 1997 года.
В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, назвав одним из поводов для этого расширение НАТО на восток, а блок в 2024 году назвал РФ "самой значительной и прямой" угрозой для своих членов.
- 14 февраля 2025 года Зеленский заявил, что Россия может пойти с войной на страны НАТО уже в 2026 году.
- 21 марта Bloomberg написало, что НАТО планирует попросить Европу и Канаду увеличить военный потенциал на 30%.
- 26 марта генсек НАТО Рютте сказал, что Россия остается "самой большой и темной" угрозой для блока.
- 28 марта Bild, ссылаясь на разведку Германии, написала, что Россия может быть готова к войне против НАТО до 2030 года.