США закликають членів НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП
Країни-члени НАТО, включно зі Сполученими Штатами, мають підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Про це на брифінгу з генсеком Альянсу Марком Рютте повідомив держсекретар США Марко Рубіо.
"Можу запевнити, у нас теж є національні потреби, але у нас пріоритет – оборона, і ми розраховуємо що наші партнери зроблять те саме", – сказав він, висловивши переконання, що членам НАТО під силу підвищити оборонні витрати.
Рубіо наголосив, що представники США хочуть поїхати з Брюсселя із запевненням, що кожен з членів візьме зобов’язання і втілить його щодо досягнення показника у 5%.
"Це включає також США, які мають підвищити свою частку, оскільки загрози дійсно серйозні", – підсумував він.
- 21 березня 2025 року прем'єр Польщі Туск повідомив про рішення Євросоюзу посилити захист від Росії упродовж п'яти років.
- 26 березня Рютте назвав Росію "найзначнішою і найтемнішою" загрозою для Альянсу.
- 2 квітня Рютте заявив, що Європа повинна "активізуватися", оскільки Сполучені Штати зосередяться на Азії.