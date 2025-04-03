США закликають членів НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП

Рубіо зазначив, що представники США хочуть покинути Брюссель з запевненням, що кожен член виконає зобов’язання щодо досягнення 5%

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Jack Guez)

Країни-члени НАТО, включно зі Сполученими Штатами, мають підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Про це на брифінгу з генсеком Альянсу Марком Рютте повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

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"Можу запевнити, у нас теж є національні потреби, але у нас пріоритет – оборона, і ми розраховуємо що наші партнери зроблять те саме", – сказав він, висловивши переконання, що членам НАТО під силу підвищити оборонні витрати.

Рубіо наголосив, що представники США хочуть поїхати з Брюсселя із запевненням, що кожен з членів візьме зобов’язання і втілить його щодо досягнення показника у 5%.

"Це включає також США, які мають підвищити свою частку, оскільки загрози дійсно серйозні", – підсумував він.