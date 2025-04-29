В Минобороны Германии убеждены, что НАТО есть и будет основой безопасности Европы

Представитель Министерства обороны Германии Соня Момберг в комментарии LIGA.net отвергла возможность создания новых альянсов безопасности для Европы

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

НАТО является и остается основой безопасности Европы. Об этом для материала LIGA.net "Между Трампом и Кремлем. Как Европа готовится укреплять оборону без США" сообщила представитель Федерального министерства обороны Германии по делам оборонного альянса Соня Момберг.

Отвечая на вопрос, видит ли Германия потребность в создании новых альянсов безопасности для защиты Европы, Момберг заверила: "НАТО является и будет оставаться основой безопасности Европы".

Касаясь темы Украины и ее поддержки, спикер немецкого Минобороны заявила, что позиция Берлина относительно долгосрочной перспективы безопасности Украины "широко обсуждалась в прошлом".

"Правительство Германии будет продолжать оказывать существенную поддержку Украине", – сказала она.

21 марта 2025 года премьер Польши Туск сообщил о решении Евросоюза усилить защиту от России в течение пяти лет.

26 марта Рютте назвал Россию "самой значительной и темной" угрозой для Альянса.

2 апреля Рютте заявил, что Европа должна "активизироваться", поскольку Соединенные Штаты сосредоточатся на Азии.

4 апреля госсекретарь США Рубио сказал, что члены НАТО должны привлекать больше средств на оборону, ведь "это не деньги, а возможности".