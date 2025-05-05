Мельник: Німеччина може стати партнером номер один для України

Експосол не виключає, що Мерц може відмовитись від радикальної підтримки Києва

Андрій Мельник (Фото: ЕРА/Georg Wendt)

Німеччина може стати "партнером №1" для України та справжнім лідером Європи після того, як канцлером буде обрано лідера ХДС (Християнсько-демократичного союзу) Фрідріха Мерца. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна озвучив колишній посол України у Німеччині, а зараз постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

За його словами, ситуація в Європі та світі зараз "найскладніша" з 1945 року і Мерц може увійти в історію як один із найуспішніших німецьких канцлерів.

"Саме зараз настав цей історичний момент, коли Німеччина може стати справжнім лідером Європи, не лише як економічна сила. У майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, з яким ми добре знайомі, є така геополітична амбіція", – сказав він.

За словами Мельника, інтерес Німеччини зараз міг би полягати в тому, щоб скористатися ситуацією навколо мирних переговорів та стати "найважливішим" союзником України. До цього німці пишалися, що були другим після США постачальником зброї, зазначив він.

Постпред підкреслив, що у 2022 році саме Мерц допомагав тиснути на тоді ще канцлера Олафа Шольца у питанні подолання "червоних ліній" та постачання важкого озброєння.

Однак Мельник не до кінця впевнений, що майбутній німецький канцлер обере шлях радикальної підтримки Києва. І на те є низка об'єктивних факторів.

Перший із них – майбутній уряд Німеччини буде коаліційним. За словами Мельника, представники СДПН (Соціал-демократичної партії Німеччини) ексглави уряду Шольца можуть залишитися на своїх посадах в уряді, а це може вплинути на військову допомогу Україні.

"На жаль, питання військової допомоги Україні хоч і знайшло своє відображення у коаліційній угоді, проте відповідне формулювання не містить жодної конкретики: в якому обсязі, в які терміни... Вони свідомо залишили собі широке поле для маневру", – сказав постпред при ООН.

Мельник зазначив, що саме соціал-демократи саботують передання Україні далекобійних ракет Taurus. Згідно з останніми опитуваннями, дві третини виборців також проти цього. І Мерц може не виконати своєї обіцянки, прикрившись позицією СДПН та громадською думкою

"Якщо ж це станеться, можна буде забути про всі сподівання на те, що Мерц справді здатний стати лідером Європи та всього вільного західного світу. Це буде справжній провал", – резюмував постпред при ООН.