Мерц запевнив, що не прийме продиктований мир для України
Лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заявив, що не прийме нав'язаний Україні мир. Його цитує n-tv.
За словами Мерца, Німеччина та Європа загалом підтримують Україну в її захисті від російської агресії, що є "несумісним із миром, нав'язаним силою".
"Особливо, якщо цей мир суперечить чітко висловленій волі самої України", – додав він.
Мерц висловив сподівання, що США та Європа продовжать спільно підтримувати Україну, а також наголосив, що переговори між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Римі "можливо, стануть початком серйозного мирного процесу, який справедливо заслуговує на свою назву".
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