Мерц запевнив, що не прийме продиктований мир для України

Майбутній канцлер Німеччини наголосив, що мир не має суперечити волі самої України

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Лідер німецької партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заявив, що не прийме нав'язаний Україні мир. Його цитує n-tv.

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За словами Мерца, Німеччина та Європа загалом підтримують Україну в її захисті від російської агресії, що є "несумісним із миром, нав'язаним силою".

"Особливо, якщо цей мир суперечить чітко висловленій волі самої України", – додав він.

Мерц висловив сподівання, що США та Європа продовжать спільно підтримувати Україну, а також наголосив, що переговори між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Римі "можливо, стануть початком серйозного мирного процесу, який справедливо заслуговує на свою назву".