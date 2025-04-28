Мерц заверил, что не примет продиктованный мир для Украины

Будущий канцлер Германии подчеркнул, что мир не должен противоречить воле самой Украины

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/Hannibal Hanschke)

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что не примет навязанный Украине мир. Его цитирует n-tv.

По словам Мерца, Германия и Европа в целом поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии, что "несовместимо с миром, навязанным силой".

"Особенно если этот мир противоречит четко выраженной воле самой Украины", – добавил он.

Мерц выразил надежду, что США и Европа продолжат совместно поддерживать Украину, а также подчеркнул, что переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Риме "возможно, станут началом серьезного мирного процесса, который справедливо заслуживает своего названия".