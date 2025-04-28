Мерц заверил, что не примет продиктованный мир для Украины
Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что не примет навязанный Украине мир. Его цитирует n-tv.
По словам Мерца, Германия и Европа в целом поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии, что "несовместимо с миром, навязанным силой".
"Особенно если этот мир противоречит четко выраженной воле самой Украины", – добавил он.
Мерц выразил надежду, что США и Европа продолжат совместно поддерживать Украину, а также подчеркнул, что переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Риме "возможно, станут началом серьезного мирного процесса, который справедливо заслуживает своего названия".
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