Шольц попрощался и пообещал, что Германия не смирится с войной в Украине

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц в своей последней публичной речи в должности заявил, что Германия не смирится с войной в Украине и приложит все усилия, чтобы восстановить и сохранить мир в Европе. Об этом сообщает DW.

Шольц выступил с речью на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Ноенгамме.

"Один из важнейших уроков по войне, развязанной немцами, по нацистскому режиму террора, по убийству миллионов невинных женщин, детей и мужчин – это наше глубокое убеждение в том, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом", – заявил Шольц.

Однако, подчеркнул он, российский диктатор Владимир Путин "снова принес войну в Европу".

"Мы не должны и не будем с этим мириться", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что Европа – это воплощение свободы, демократии и права и является "противовесом кровавым ужасам войны".

По его словам, в Германии из-за ее истории лежит особая ответственность за сохранение мира в Европе.

"Мы обязаны помнить о тех безднах ужасов, с которыми связаны империализм, бесправие и расовая ненависть и не допустить повторения", – заявил канцлер.

Ожидается, что 5 мая будет официально подписано коалиционное соглашение между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

На следующий день, 6 мая, в Бундестаге ожидается избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства.