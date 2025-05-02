Заявление прозвучало после того, как Киев и Вашингтон заключили соглашение о полезных ископаемых

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Ушедший с должности через несколько дней канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что США не оставят Украину без военной помощи. Об этом он заявил на церковном съезде в Ганновере, передает n-tv.

"Я полностью уверен, что поддержка США в отношении Украины не ослабнет", – сказал Шольц.

Это заявление последовало после того, как Киев и Вашингтон подписали соглашение "о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления". По условиям соглашения, США сделают свой вклад в этот фонд, в частности, новыми поставками оружия для украинской армии, напоминает n-tv.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует соглашение о недрах до 8 мая. Глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в разговоре с LIGA.net не исключил такой возможности, но добавил: вопрос на следующей неделе еще должен рассмотреть комитет.

В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.

Со второй попытки соглашение удалось подписать 30 апреля, хотя его текст значительно изменился по сравнению с первой версией.