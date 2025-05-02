Шольц переконаний, що США не залишать Україну без військової допомоги

Заява пролунала після того, як Київ і Вашингтон уклали угоду про корисні копалини

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який піде з посади за кілька днів, переконаний, що США не залишать Україну без військової допомоги. Про це він заявив на церковному з'їзді в Ганновері, передає n-tv.

"Я повністю впевнений, що підтримка США щодо України не ослабне", – сказав Шольц.

Ця заява пролунала після того, як Київ і Вашингтон підписали угоду "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови". Згідно з угодою, США зроблять свій внесок у цей фонд, зокрема через нові постачання зброї для української армії, нагадує n-tv.

Раніше глава українського уряду Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує угоду про надра до 8 травня. Очільник комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у розмові з LIGA.net не виключив такої можливості, але додав: питання наступного тижня ще має розглянути комітет.

Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського до США.

З другої спроби угоду вдалося підписати 30 квітня, хоча її текст значно змінився у порівнянні з першою версією.