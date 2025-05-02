Шмигаль хоче, аби Рада ратифікувала угоду про надра до 8 травня: що кажуть у парламенті

Прем'єр повідомив, що ратифікації потребує тільки перша угода, текст якої вже був опублікований. Подальші "технічні" угоди ратифікації не вимагатимуть

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня. Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у розмові з LIGA.net не виключив такої можливості, але додав: питання наступного тижня ще має розглянути комітет.

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Шмигаль зазначив, що текст основної угоди, яку має ратифікувати Рада, вже опубліковано. А подальші "технічні" угоди будуть підписані безпосередньо між українською Агенцією з питань державно-приватного партнерства та американською державною компанією DFC і не потребуватимуть ратифікації.

"Вони в межах цієї міждержавної угоди, яку ми просимо ратифікувати, будуть далі продовженням цієї угоди <...> Ми були б вдячні, якби парламент встиг до 8 травня ратифікувати. Але вам визначатись, коли ратифікація може бути. Уряд просить зробити це настільки оперативно, наскільки це дозволить законодавство", – сказав прем'єр під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Мережка, спочатку потрібно, щоб угоду розглянув комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Ми плануємо провести засідання наступного тижня. Я не виключаю, що питання може бути готове до розгляду 8 травня. Але напевно ніхто не знає", – додав нардеп.

Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського до США.

З другої спроби угоду вдалося підписати 30 квітня, хоча її текст значно змінився у порівнянні з першою версією.