Шмыгаль хочет ратификации Радой договора о недрах до 8 мая: что говорят в парламенте

В ратификации нуждается только первое соглашение, текст которого уже был опубликован. Дальнейшие "технические" соглашения ратификации не потребуют

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая. Глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в разговоре с LIGA.net не исключил такой возможности, но добавил: вопрос на следующей неделе еще должен рассмотреть комитет.

Шмыгаль отметил, что текст основного соглашения, которое должна ратифицировать Рада, уже опубликован. А дальнейшие "технические" соглашения будут подписаны непосредственно между украинским Агентством по вопросам государственно-частного партнерства и американской государственной компанией DFC и не будут нуждаться в ратификации.

"Они в рамках этого межгосударственного соглашения, которое мы просим ратифицировать, будут дальше продолжением этого соглашения <...> Мы были бы благодарны, если бы парламент успел до 8 мая ратифицировать. Но вам определяться, когда ратификация может быть. Правительство просит сделать это настолько оперативно, насколько это позволит законодательство", – сказал премьер.

По словам Мережко, сначала нужно, чтобы соглашение рассмотрел комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

"Мы планируем провести заседание на следующей неделе. Я не исключаю, что вопрос может быть готов к рассмотрению 8 мая. Но наверняка никто не знает", – добавил нардеп.

В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.

Со второй попытки соглашение удалось подписать 30 апреля, хотя его текст значительно изменился по сравнению с первой версией.