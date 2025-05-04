Шольц попрощався та пообіцяв, що Німеччина не змириться з війною в Україні

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц у своїй останній публічній промові на посаді заявив, що Німеччина не змириться з війною в Україні та докладе всіх зусиль, щоб поновити та зберегти мир у Європі. Про це повідомляє DW.

Шольц виступив із промовою на пам’ятній церемонії з нагоди 80-річчя закінчення війни в Європі та визволення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнґамме.

"Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків – це наше глибоке переконання у тому, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому", – заявив Шольц.

Втім, підкреслив він, російський диктатор Володимир Путін "знову приніс війну в Європу".

"Ми не повинні і не будемо з цим миритися", – сказав Шольц.

Він наголосив, що Європа – це втілення свободи, демократії та права, та є "противагою кривавим жахіттям війни".

За його словами, на Німеччині через її історію лежить особлива відповідальність за збереження миру в Європі.

"Ми зобов'язані пам'ятати про ті безодні жахіття, з якими пов'язані імперіалізм, безправ'я і расова ненависть та не допустити повторення", – заявив канцлер.

Очікується, що 5 травня буде офіційно підписано коаліційну угоду між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) і консервативним блоком Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Наступного дня, 6 травня, в Бундестазі очікується обрання лідера християнських демократів Фрідріха Мерца новим канцлером ФРН. Того ж дня до присяги будуть приведені члени його уряду.