Ультраправа АдН подала позов проти відомства, яке визнало її екстремістською
Ультраправа німецька партія Альтернатива для Німеччини (АдН) подала позов проти Федерального офісу захисту конституції (BfV), який визнав її екстремістською. Про це пише Spiegel.
Речник співголови партії Аліси Вайдель Даніель Тапп заявив, що АдН подала позов до адміністративного суду міста Кельн. Це пов’язано з рішенням Федерального відомства з охорони конституції, яке має штаб-квартиру саме в Кельні, визнати АдН правоекстремістською організацією.
Перед цим партія звернулася до BfV з офіційним попередженням, вимагаючи до 08:00 за місцевим часом скасувати відповідну заяву та підписати документ про припинення подібних дій. У разі невиконання вимог АдН пообіцяла негайно подати до суду раніше підготовлений позов, що в підсумку й сталося — відповіді від відомства не надійшло.
У поданій скарзі політична сила просить суд заборонити Федеральному відомству не лише класифікувати партію як праворадикальну, а й проводити спостереження, аналіз чи будь-яке інше втручання, пов’язане з цією кваліфікацією.
АдН також вважає як сам факт такої класифікації, так і його публічне оголошення незаконним.
Німецька служба внутрішньої безпеки переконана, що партія стала остаточно радикальною, демонструє зневагу до людської гідності та суперечить основам конституційного ладу. З цього моменту до неї можуть офіційно застосовувати спеціальні методи нагляду, зокрема використання агентів, технічних засобів для спостереження, аудіо- та відеозапису.
- 12 січня 2025 року ультраправа АдН відмовилася засудити російську агресію у передвиборчому маніфесті.
- 16 лютого лідерка німецьких ультраправих Аліс Вайдель заявила, що хоче "дуже добрих" відносин із Росією.
- Згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині у квітні, АдН стала найпопулярнішою партією в країні – 25% підтримки серед німців. Вона вперше випередила ХДС/ХСС – консерватори отримали 24% підтримки.
- Уранці 2 травня служба внутрішньої розвідки Німеччини класифікувала АдН як екстремістську організацію, яка загрожує німецькій демократії. Німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону АдН.