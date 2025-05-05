Ультраправа АдН подала позов проти відомства, яке визнало її екстремістською

Політична сила вважає, що класифікація її як екстремістської та публічне оголошення про це є "незаконним"

Логотип Альтернативи для Німеччини (Фото: ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE)

Ультраправа німецька партія Альтернатива для Німеччини (АдН) подала позов проти Федерального офісу захисту конституції (BfV), який визнав її екстремістською. Про це пише Spiegel.

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Речник співголови партії Аліси Вайдель Даніель Тапп заявив, що АдН подала позов до адміністративного суду міста Кельн. Це пов’язано з рішенням Федерального відомства з охорони конституції, яке має штаб-квартиру саме в Кельні, визнати АдН правоекстремістською організацією.

Перед цим партія звернулася до BfV з офіційним попередженням, вимагаючи до 08:00 за місцевим часом скасувати відповідну заяву та підписати документ про припинення подібних дій. У разі невиконання вимог АдН пообіцяла негайно подати до суду раніше підготовлений позов, що в підсумку й сталося — відповіді від відомства не надійшло.

У поданій скарзі політична сила просить суд заборонити Федеральному відомству не лише класифікувати партію як праворадикальну, а й проводити спостереження, аналіз чи будь-яке інше втручання, пов’язане з цією кваліфікацією.

АдН також вважає як сам факт такої класифікації, так і його публічне оголошення незаконним.

Німецька служба внутрішньої безпеки переконана, що партія стала остаточно радикальною, демонструє зневагу до людської гідності та суперечить основам конституційного ладу. З цього моменту до неї можуть офіційно застосовувати спеціальні методи нагляду, зокрема використання агентів, технічних засобів для спостереження, аудіо- та відеозапису.