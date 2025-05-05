Ультраправая АдГ подала иск против ведомства, признавшего ее экстремистской

Политическая сила считает, что классификация ее экстремистской и публичное объявление об этом "незаконно"

Логотип Альтернативы для Германии (Фото: ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE)

Ультраправая немецкая партия Альтернатива для Германии (АдГ) подала иск против Федерального офиса защиты конституции (BfV), признавшего ее экстремистской. Об этом пишет Spiegel.

Спикер сопредседателя партии Алисы Вайдель Даниэль Тапп заявил, что АдГ подала иск в административный суд города Кельн. Это связано с решением Федерального ведомства по охране конституции, имеющего штаб-квартиру именно в Кельне, признать АдГ правоэкстремистской организацией.

Перед этим партия обратилась в BfV с официальным предупреждением, требуя к 08:00 местного времени отменить соответствующее заявление и подписать документ о прекращении подобных действий. В случае невыполнения требований АдГ пообещала немедленно подать в суд ранее подготовленный иск, что в итоге и произошло — ответа от ведомства не последовало.

В этой жалобе политическая сила просит суд запретить Федеральному ведомству не только классифицировать партию как праворадикальную, но и проводить наблюдение, анализ или любое другое вмешательство, связанное с этой квалификацией.

АдГ также считает как сам факт такой классификации, так и его публичное оглашение незаконным.

Немецкая служба внутренней безопасности убеждена, что партия стала окончательно радикальной, демонстрирует пренебрежение человеческим достоинством и противоречит основам конституционного строя. С этого момента к ней могут официально применяться специальные методы надзора, в частности, использование агентов, технических средств для наблюдения, аудио- и видеозаписи.