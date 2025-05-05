Ультраправая АдГ подала иск против ведомства, признавшего ее экстремистской
Ультраправая немецкая партия Альтернатива для Германии (АдГ) подала иск против Федерального офиса защиты конституции (BfV), признавшего ее экстремистской. Об этом пишет Spiegel.
Спикер сопредседателя партии Алисы Вайдель Даниэль Тапп заявил, что АдГ подала иск в административный суд города Кельн. Это связано с решением Федерального ведомства по охране конституции, имеющего штаб-квартиру именно в Кельне, признать АдГ правоэкстремистской организацией.
Перед этим партия обратилась в BfV с официальным предупреждением, требуя к 08:00 местного времени отменить соответствующее заявление и подписать документ о прекращении подобных действий. В случае невыполнения требований АдГ пообещала немедленно подать в суд ранее подготовленный иск, что в итоге и произошло — ответа от ведомства не последовало.
В этой жалобе политическая сила просит суд запретить Федеральному ведомству не только классифицировать партию как праворадикальную, но и проводить наблюдение, анализ или любое другое вмешательство, связанное с этой квалификацией.
АдГ также считает как сам факт такой классификации, так и его публичное оглашение незаконным.
Немецкая служба внутренней безопасности убеждена, что партия стала окончательно радикальной, демонстрирует пренебрежение человеческим достоинством и противоречит основам конституционного строя. С этого момента к ней могут официально применяться специальные методы надзора, в частности, использование агентов, технических средств для наблюдения, аудио- и видеозаписи.
- 12 января 2025 года ультраправая АдН отказалась осудить российскую агрессию в предвыборном манифесте.
- 16 февраля лидер немецких ультраправых Алис Вайдель заявила, что хочет "очень хороших" отношений с Россией.
- Согласно опросу, проведенному в Германии в апреле, АдГ стала самой популярной партией в стране – 25% поддержки среди немцев. Она впервые опередила ХДС/ХСС – консерваторы получили 24% поддержки.
- Утром 2 мая служба внутренней разведки Германии классифицировала АдГ как экстремистскую организацию, угрожающую германской демократии. Немецкая Левая партия объявила о намерениях приложить все усилия, чтобы инициировать запрет АдН.