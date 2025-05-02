Ультраправую немецкую партию АдГ признали экстремистской организацией

В Германии заявили, что партия нарушает принципы человеческого достоинства и верховенства закона

Глава АдГ Алиса Вайдель (Фото: EPA / CHRISTOPH SOEDER)

Служба внутренней разведки Германии классифицировала крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) как экстремистскую организацию, которая угрожает демократии. Об этом ведомство сообщило 2 мая.

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Отмечается, что Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) доказало, что партия выступает против свободного и демократического базового порядка и имеются "неопровержимые доказательства" этому.

В основе решения лежит внутренний отчет объемом в 1000 страниц, в котором упоминаются нарушения основных конституционных принципов, таких как человеческое достоинство и верховенство закона.

"Основанная на этнической принадлежности и происхождении концепция людей, преобладающая в партии, несовместима со свободным демократическим порядком. Ее цель – исключить определенные группы населения из равноправного участия в жизни общества, подвергнуть их обращению, нарушающему конституцию", – говорится в заявлении немецкой внутренней разведки.

Новый статус АдГ может облегчить властям Германии использование секретных методов слежки за партией. Например, путем вербовки конфиденциальных осведомителей и перехвата сообщений.

Согласно опросу, проведенному в Германии в апреле, АдГ стала самой популярной партией в стране – 25% поддержки среди немцев. Она впервые опередила ХДС/ХСС – у консерваторов 24% поддержки.