Ультраправу німецьку партію АдН визнали екстремістською організацією

У Німеччині заявили, що партія порушує принципи людської гідності та верховенства закону

Глава АдН Аліса Вайдель (Фото: EPA / CHRISTOPH SOEDER)

Служба внутрішньої розвідки Німеччини класифікувала украй праву партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) як екстремістську організацію, яка загрожує демократії. Про це відомство повідомило 2 травня.

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Зазначається, що Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) довело, що партія виступає проти вільного та демократичного базового порядку та є "неспростовні докази" цьому.

В основі рішення лежить внутрішній звіт обсягом 1000 сторінок, у якому згадуються порушення основних конституційних принципів, як-от людська гідність та верховенство закону.

"Заснована на етнічній приналежності та походження концепція людей, що переважає в партії, несумісна з вільним демократичним порядком. Її мета – виключити певні групи населення з рівноправної участі в житті суспільства, піддати їх зверненню, що порушує конституцію, і тим самим піддати їх відношенню, що порушує конституцію", – йдеться у заяві німецької внутрішньої розвідки.

Новий статус АдН може полегшити владі Німеччини використання секретних методів стеження за партією. Наприклад, шляхом вербування конфіденційних інформаторів та перехоплення повідомлень.

Згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині у квітні, АдН стала найпопулярнішою партією в країні – 25% підтримки серед німців. Вона вперше випередила ХДС/ХСС – консерватори отримали 24% підтримки.