"Нас научила история". Германия ответила Рубио о признании экстремистской партии АдГ

Ведомство отметило, что последнее слово будет за независимыми судами

Марко Рубио (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Министерство иностранных дел ФРГ ответило государственному секретарю США Марко Рубио, выступившему против признания экстремистской ультраправой пророссийской партии Альтернатива для Германии. Страна научилась из своей истории, что правый экстремизм должен быть остановлен, подчеркнуло дипломатическое ведомство в соцсети X.

В пятницу, 2 мая, Агентство внутренней разведки Германии признало партию АдГ экстремистской. Рубио заявил, что ФРГ "только что предоставила своей разведывательной службе новые полномочия для слежки за оппозицией" и заявил о якобы недемократичности такого решения.

МИД Германии ответил американскому чиновнику, что "это и есть демократия".

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"Это решение является результатом тщательного и независимого расследования, направленного на защиту нашей Конституции и верховенства права. Последнее слово будет за независимыми судами. Мы научились из нашей истории, что правый экстремизм должен быть остановлен (Наверное, отсылка к нацистам. – Ред.)", – пояснило дипломатическое ведомство ФРГ.

Кроме Рубио, в поддержку политсилы выступил и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Признание партии экстремистской еще не означает ее запрета, но позволяет властям усилить контроль за политсилой.

Между тем, лидеры АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла сообщили, что будут обжаловать это решение, передает вещатель Deutsche Welle.