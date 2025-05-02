Рубио раскритиковал признание ультраправой АдГ экстремистской

Госсекретарь США заявил, что признание Альтернативы для Германии экстремистской является "замаскированной тиранией"

Марко Рубио (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Госсекретарь США Марко Рубио подверг критике признание ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской. В сообщении на платформе X он призвал Германию "изменить курс".

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По мнению Рубио, Германия "только что предоставила своей разведывательной службе новые полномочия для слежки за оппозицией". Госсекретарь США назвал это "замаскированной тиранией, а не демократией".

"Действительно экстремистской является не популярная АдГ, занявшая второе место на недавних выборах, а скорее смертельная иммиграционная политика открытых границ, которую проводит истеблишмент, против которой АдГ выступает. Германия должна изменить курс", – подытожил американский дипломат.

Утром 2 мая служба внутренней разведки Германии классифицировала АдГ как экстремистскую организацию, угрожающую германской демократии. Немецкая Левая партия объявила о намерениях приложить все усилия, чтобы инициировать запрет АдГ.