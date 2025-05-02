Рубио раскритиковал признание ультраправой АдГ экстремистской
Госсекретарь США Марко Рубио подверг критике признание ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) экстремистской. В сообщении на платформе X он призвал Германию "изменить курс".
По мнению Рубио, Германия "только что предоставила своей разведывательной службе новые полномочия для слежки за оппозицией". Госсекретарь США назвал это "замаскированной тиранией, а не демократией".
"Действительно экстремистской является не популярная АдГ, занявшая второе место на недавних выборах, а скорее смертельная иммиграционная политика открытых границ, которую проводит истеблишмент, против которой АдГ выступает. Германия должна изменить курс", – подытожил американский дипломат.
Утром 2 мая служба внутренней разведки Германии классифицировала АдГ как экстремистскую организацию, угрожающую германской демократии. Немецкая Левая партия объявила о намерениях приложить все усилия, чтобы инициировать запрет АдГ.
- 12 января ультраправа АдГ отказалась осудить российскую агрессию в предвыборном манифесте.
- 25 января Маск выступил на съезде ультраправой партии АдГ и заявил, что политсила должна бороться за будущее Германии.
- 16 февраля лидер немецких ультраправых Алис Вайдель заявила, что хочет "очень хороших" отношений с Россией.
- Согласно опросу, проведенному в Германии в апреле, АдГ стала самой популярной партией в стране – 25% поддержки среди немцев. Она впервые опередила ХДС/ХСС – консерваторы получили 24% поддержки.