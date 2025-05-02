"Німеччина має змінити курс". Рубіо розкритикував визнання ультраправої АдН екстремістською
Марко Рубіо (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував визнання ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) екстремістською. У дописі на платформі X він закликав Німеччину "змінити курс".

На думку Рубіо, Німеччина "щойно надала своїй розвідувальній службі нові повноваження для стеження за опозицією". Держсекретар США назвав це "замаскованою тиранією, а не демократією".

"Справді екстремістською є не популярна АдН, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а радше смертельна імміграційна політика відкритих кордонів, яку проводить істеблішмент, проти якої АдН виступає. Німеччина має змінити курс", – підсумував американський дипломат.

Уранці 2 травня служба внутрішньої розвідки Німеччини класифікувала АдН як екстремістську організацію, яка загрожує німецькій демократії. Німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону АдН.

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