"Німеччина має змінити курс". Рубіо розкритикував визнання ультраправої АдН екстремістською
Держсекретар США Марко Рубіо розкритикував визнання ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) екстремістською. У дописі на платформі X він закликав Німеччину "змінити курс".
На думку Рубіо, Німеччина "щойно надала своїй розвідувальній службі нові повноваження для стеження за опозицією". Держсекретар США назвав це "замаскованою тиранією, а не демократією".
"Справді екстремістською є не популярна АдН, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а радше смертельна імміграційна політика відкритих кордонів, яку проводить істеблішмент, проти якої АдН виступає. Німеччина має змінити курс", – підсумував американський дипломат.
Уранці 2 травня служба внутрішньої розвідки Німеччини класифікувала АдН як екстремістську організацію, яка загрожує німецькій демократії. Німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону АдН.
- 12 січня ультраправа АдН відмовилася засудити російську агресію у передвиборчому маніфесті.
- 25 січня Маск виступив на з'їзді ультраправої партії АдН і заявив, що політсила має боротися за велике майбутнє Німеччини.
- 16 лютого лідерка німецьких ультраправих Аліс Вайдель заявила, що хоче "дуже добрих" відносин із Росією.
- Згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині у квітні, АдН стала найпопулярнішою партією в країні – 25% підтримки серед німців. Вона вперше випередила ХДС/ХСС – консерватори отримали 24% підтримки.