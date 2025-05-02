Німецькі ліві прагнуть домогтися заборони ультраправої АдН, яку визнали екстремістською
Німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН), яку раніше визнали правоекстремістською. Про це заявила лідерка фракції лівих у Бундестазі Гайді Райхіннек, передає Tagesschau.
За її словами, ті, хто намагається "нормалізувати" діяльність АдН, лише сприяють зміцненню радикальних правих і загрожують демократичному устрою країни.
"Усім має бути зрозуміло: демократія не може існувати, якщо праві екстремісти, як Альтернатива для Німеччини, перебувають у владі", – зазначила Райхіннек.
Вона додала, що для захисту стабільної демократії необхідно використовувати всі можливі засоби.
"Ніхто не може допустити, щоб підтверджена правоекстремістська партія підривала демократію зсередини", – підсумувала представниця Лівої партії.
Уранці 2 травня служба внутрішньої розвідки Німеччини класифікувала АдН як екстремістську організацію, яка загрожує німецькій демократії.
Згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині у квітні, АдН стала найпопулярнішою партією в країні – 25% підтримки серед німців. Вона вперше випередила ХДС/ХСС – консерватори отримали 24% підтримки.
- 12 січня ультраправа АдН відмовилася засудити російську агресію у передвиборчому маніфесті.
- 25 січня Маск виступив на з'їзді ультраправої партії АдН і заявив, що партія має боротися за велике майбутнє Німеччини.
- 16 лютого лідерка німецьких ультраправих Аліс Вайдель заявила, що хоче "дуже добрих" відносин із Росією.