Німецькі ліві прагнуть домогтися заборони ультраправої АдН, яку визнали екстремістською

Лідерка фракції лівих Гайді Райхіннек переконана, що для захисту стабільної демократії необхідно використовувати всі можливі засоби

Гайді Райхіннек (Фото: ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE)

Німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АдН), яку раніше визнали правоекстремістською. Про це заявила лідерка фракції лівих у Бундестазі Гайді Райхіннек, передає Tagesschau.

За її словами, ті, хто намагається "нормалізувати" діяльність АдН, лише сприяють зміцненню радикальних правих і загрожують демократичному устрою країни.

"Усім має бути зрозуміло: демократія не може існувати, якщо праві екстремісти, як Альтернатива для Німеччини, перебувають у владі", – зазначила Райхіннек.

Вона додала, що для захисту стабільної демократії необхідно використовувати всі можливі засоби.

"Ніхто не може допустити, щоб підтверджена правоекстремістська партія підривала демократію зсередини", – підсумувала представниця Лівої партії.

Уранці 2 травня служба внутрішньої розвідки Німеччини класифікувала АдН як екстремістську організацію, яка загрожує німецькій демократії.

Згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині у квітні, АдН стала найпопулярнішою партією в країні – 25% підтримки серед німців. Вона вперше випередила ХДС/ХСС – консерватори отримали 24% підтримки.