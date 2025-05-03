"Нас навчила історія". Німеччина відповіла Рубіо про визнання екстремістською партію АдН

Відомство зазначило, що останнє слово буде за незалежними судами

Марко Рубіо (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Міністерство закордонних справ ФРН відповіло державному секретарю США Марко Рубіо, який виступив проти визнання екстремістською ультраправої проросійської партії Альтернатива для Німеччини. Країна навчилась зі своєї історії, що правий екстремізм має бути зупинений, наголосило дипломатичне відомство у соцмережі X.

У п'ятницю, 2 травня, Агенція внутрішньої розвідки Німеччини визнала партію АдН екстремістською. Натомість Рубіо заявив, що ФРН "щойно надала своїй розвідувальній службі нові повноваження для стеження за опозицією" та заявив про нібито недемократичність такого рішення.

Натомість МЗС Німеччини відповіло американському посадовцю, що "це і є демократія".

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"Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування, спрямованого на захист нашої Конституції та верховенства права. Останнє слово буде за незалежними судами. Ми навчилися з нашої історії, що правий екстремізм має бути зупинений (Напевно, відсилання до нацистів. – Ред.)", – пояснило дипломатичне відомство ФРН.

Окрім Рубіо, на підтримку політсили виступив і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Визнання партії екстремістською ще не означає її заборону, але дозволяє владі посилити контроль за політсилою.

Тим часом лідери АдН Аліс Вайдель та Тіно Хрупалла повідомили, що будуть оскаржувати це рішення, передає мовник Deutsche Welle.