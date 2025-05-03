"Нас навчила історія". Німеччина відповіла Рубіо про визнання екстремістською партію АдН
Міністерство закордонних справ ФРН відповіло державному секретарю США Марко Рубіо, який виступив проти визнання екстремістською ультраправої проросійської партії Альтернатива для Німеччини. Країна навчилась зі своєї історії, що правий екстремізм має бути зупинений, наголосило дипломатичне відомство у соцмережі X.
У п'ятницю, 2 травня, Агенція внутрішньої розвідки Німеччини визнала партію АдН екстремістською. Натомість Рубіо заявив, що ФРН "щойно надала своїй розвідувальній службі нові повноваження для стеження за опозицією" та заявив про нібито недемократичність такого рішення.
Натомість МЗС Німеччини відповіло американському посадовцю, що "це і є демократія".
"Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування, спрямованого на захист нашої Конституції та верховенства права. Останнє слово буде за незалежними судами. Ми навчилися з нашої історії, що правий екстремізм має бути зупинений (Напевно, відсилання до нацистів. – Ред.)", – пояснило дипломатичне відомство ФРН.
Окрім Рубіо, на підтримку політсили виступив і віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Визнання партії екстремістською ще не означає її заборону, але дозволяє владі посилити контроль за політсилою.
Тим часом лідери АдН Аліс Вайдель та Тіно Хрупалла повідомили, що будуть оскаржувати це рішення, передає мовник Deutsche Welle.
- Нова американська адміністрація публічно підтримує "Альтернативу", зокрема, до виборів на з'їзді партії виступав мільярдер та топчиновник Ілон Маск, а віцепрезидент Венс зустрічався з Вайдель незадовго до виборів.
- На останніх парламентських виборах, у лютому 2025 року, "Альтернатива" посіла друге місце та отримала 152 мандатів. Водночас партію відмовились взяти до владної коаліції через ультраправу та проросійську позицію.
- Згідно з опитуванням, проведеним у Німеччині у квітні, АдН стала найпопулярнішою партією в країні – 25% підтримки серед німців. Вона вперше випередила ХДС/ХСС – консерватори отримали 24% підтримки.