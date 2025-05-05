Немецкие социал-демократы официально подписали коалиционное соглашение с консерваторами
Социал-демократическая партия Германии официально подписала коалиционное соглашение с лидерами Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) 5 мая. Об этом пишет Spiegel.
Подписание соглашения под названием "Ответственность за Германию" спустя 10 недель после досрочных выборов окончательно определяет формат нового правительства. Это станет пятой коалицией в истории ФРГ в таком составе.
Будущий канцлер Фридрих Мерц заявил: "Коалиционное соглашение, которое мы сегодня подписываем, четко демонстрирует наше стремление работать серьезно, сфокусированно, с пониманием проблем".
Он добавил, что партии приступят к работе "с первого же дня".
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