Немецкие социал-демократы официально подписали коалиционное соглашение с консерваторами

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что партии приступят к работе "с первого же дня"

Подписанное коалиционное соглашение (Фото: EРA/CLEMENS BILAN)

Социал-демократическая партия Германии официально подписала коалиционное соглашение с лидерами Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) 5 мая. Об этом пишет Spiegel.

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Подписание соглашения под названием "Ответственность за Германию" спустя 10 недель после досрочных выборов окончательно определяет формат нового правительства. Это станет пятой коалицией в истории ФРГ в таком составе.

Будущий канцлер Фридрих Мерц заявил: "Коалиционное соглашение, которое мы сегодня подписываем, четко демонстрирует наше стремление работать серьезно, сфокусированно, с пониманием проблем".

Он добавил, что партии приступят к работе "с первого же дня".