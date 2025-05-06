Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби
Фрідріха Мерца обрано на посаду федерального канцлера Німеччини під час другого голосування у Бундестазі. Він отримав 325 голосів за потрібних 316. Про це повідомляє Spiegel.
Голосування відбулося у другій половині дня 6 травня, відразу після провального першого голосування, в якому Мерц отримав лише 310 голосів.
Цього разу за кандидатуру Мерца проголосувало 325 депутатів парламенту, що на дев'ять більше, ніж потрібні 316 голосів.
Проти проголосувало 289, один утримався та три бюлетені було визнано недійсними.
Раніше повідомлялося, що така ситуація із виборами канцлера сталася вперше в історії ФРН. Ніколи раніше після успішних коаліційних переговорів кандидат на посаду канцлера не зазнавав поразки під час голосування у Бундестазі.
- 9 квітня 2025 року німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду.
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- 5 травня Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичного й Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).