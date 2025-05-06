Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби
Фрідріх Мерц (Фото: Кабмін)

Фрідріха Мерца обрано на посаду федерального канцлера Німеччини під час другого голосування у Бундестазі. Він отримав 325 голосів за потрібних 316. Про це повідомляє Spiegel.

Голосування відбулося у другій половині дня 6 травня, відразу після провального першого голосування, в якому Мерц отримав лише 310 голосів.

Цього разу за кандидатуру Мерца проголосувало 325 депутатів парламенту, що на дев'ять більше, ніж потрібні 316 голосів.

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Проти проголосувало 289, один утримався та три бюлетені було визнано недійсними.

Раніше повідомлялося, що така ситуація із виборами канцлера сталася вперше в історії ФРН. Ніколи раніше після успішних коаліційних переговорів кандидат на посаду канцлера не зазнавав поразки під час голосування у Бундестазі.

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