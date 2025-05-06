Мерц избран канцлером Германии со второй попытки

Во втором туре голосования он набрал на 15 голосов больше предыдущего результата

Фридрих Мерц (Фото: Кабмин)

Фридрих Мерц избран на должность федерального канцлера Германии во время второго голосования в Бундестаге. Он получил 325 голосов при необходимых 316. Об этом сообщает Spiegel.

Голосование состоялось во второй половине дня 6 мая сразу после провального первого голосования, в котором Мерц получил лишь 310 голосов.

В этот раз за кандидатуру Мерца проголосовало 325 депутатов парламента, что на девять больше, чем необходимые 316 голосов.

Против проголосовало 289, один воздержался и три бюллетеня были признаны недействительными.

Ранее сообщалось, что такая ситуация с выборами канцлера произошла впервые в истории ФРГ. Никогда раньше после успешных коалиционных переговоров кандидат на должность канцлера не терпел поражение во время голосования в Бундестаге.