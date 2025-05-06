Мерцу не хватило голосов в Бундестаге, чтобы стать новым канцлером Германии

Он получил 310 голосов, хотя для победы требовалось 316

Фридрих Мерц (Фото: ЭРА)

Фридриха Мерца не избрали новым канцлером Германии, ему не хватило голосов в первом туре голосования. Об этом сообщает Tagesschau.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Он получил 310 голосов в тайном голосовании в Бундестаге, х для победы потребовалось 316. Сессию прервали, чтобы политики обсудили, что делать дальше.

Коалиционные фракции блока ХДС и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) имеют 328 мест в немецком парламенте.

"Член парламента Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в по меньшей мере 316 голосов. Согласно статье 63, пункт второй Основного Закона, он не был избран Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия", – заявила председатель Бундестага Юлия Клекнер.

Журналисты отмечают, что подобная ситуация произошла впервые в истории ФРГ. Никогда раньше после успешных коалиционных переговоров кандидат на должность канцлера не терпел поражения во время голосования в Бундестаге.