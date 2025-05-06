В Берлине торжественно провели Шольца с должности канцлера Германии – видео

В Берлине вечером 5 мая прошла церемония проводов Олафа Шольца с должности канцлера Германии. Он выступил с прощальной речью, передает Tagesschau.

В прощальной речи Шольц охарактеризовал предстоящую смену правительства как "проявление демократической нормальности".

"В демократии должности всегда предоставляются только на ограниченный срок. И это отличает нас от автократий во всем мире", – сказал он во время церемонии военного чествования, в которой Бундесвер отдал ему честь накануне передачи полномочий его преемнику – Мерцу.

Шольц считает, что "в наше время отнюдь не норма, чтобы такая смена проходила настолько цивилизованно, коллегиально и достойно, как мы это наблюдаем здесь, в Германии, на днях".

The Bundeswehr, Германия's federal armed forces, будет бороться с Chancellor Olaf Scholz. pic.twitter.com/BgJhATiQ6R — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 5 мая 2025