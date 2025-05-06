Мерц 6 мая станет новым канцлером Германии: как будет проходить процедура

Сегодня, 6 мая, в Германии официально утвердят новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцом

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Немецкий Бундестаг 6 мая утвердит правительство нового канцлера, лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Журналисты Taggesschau рассказали о процедуре.

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В 09:00 по местному времени пройдут выборы канцлера в Бундестаге.

Бундестаг собирается для выбора канцлера. После открытия заседания президентом Бундестага Юлией Клэкнер (ХДС) не будет речей. Клекнер объяснит правила выборов, после чего последует тайное голосование.

Мерцу необходима поддержка большинства депутатов Бундестага. Это 316 голосов. В Бундестаг входят 328 депутатов от Христианско-демократического союза и СДПГ.

10:30 – Назначение на пост канцлера. Мерц получает официальный документ о назначении от президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. При получении этого документа Мерц официально становится канцлером. После этого он сразу возвращается в Бундестаг.

12:00 – Присяга в Бундестаге. Мерц приносит присягу в Бундестаге.

12:30 – Назначение министров. Мерц снова во дворце Бельвю, на этот раз вместе со своим кабинетом. Здесь министры получают свои официальные указы о назначении от Штайнмайера.

Президент выступит с короткой речью, в которой, вероятно, очертит задачи, стоящие перед новым правительством, и ожидания от него.

13:30 — Присяга членов кабинета. Вернувшись в Бундестаг, объявляют о формировании нового правительства. Министры приносят присягу.

Формулу присяги зачитывают один раз для всех, а потом каждый министр по очереди говорит: "Я клянусь" или "Я клянусь, так мне поможет Бог".

В 14:00 заседание Бундестага завершается.