Мерц 6 травня стане новим канцлером Німеччини: як відбуватиметься процедура

Сьогодні, 6 травня, у Німеччині офіційно затвердять новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Німецький Бундестаг 6 травня затвердить уряд нового канцлера, лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца. Журналісти Taggesschau розповіли про процедуру.

О 09:00 за місцевим часом відбудуться вибори канцлера в Бундестазі.

Бундестаг збирається для вибору канцлера. Після відкриття засідання президентом Бундестагу Юлією Клекнер (ХДС) не буде промов. Клекнер пояснить правила виборів, після чого відбудеться таємне голосування.

Мерц потребує підтримки більшості депутатів Бундестагу. Це 316 голосів. До Бундестагу належать 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

10:30 — Призначення на пост канцлера. Мерц отримує офіційний документ про призначення від президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в палаці Бельвю. З отриманням цього документа Мерц офіційно стає канцлером. Після цього він відразу повертається до Бундестагу.

12:00 — Присяга в Бундестазі. Мерц складає присягу в Бундестагу.

12:30 — Призначення міністрів. Мерц знову в палаці Бельвю, цього разу разом зі своїм кабінетом. Тут міністри отримують свої офіційні укази про призначення від Штайнмаєра.

Президент виступить з короткою промовою, в якій, ймовірно, окреслить завдання, що стоять перед новим урядом, та очікування від нього.

13:30 — Присяга членів кабінету. Повернувшись до Бундестагу, оголошують про формування нового уряду. Міністри складають присягу.

Формулу присяги зачитують один раз для всіх, а потім кожен міністр по черзі каже: "Я присягаю" або "Я присягаю, так мені допоможе Бог".

О 14:00 засідання Бундестагу завершується.