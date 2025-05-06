У Берліні урочисто провели Шольца з посади канцлера Німеччини – відео

У Берліні ввечері 5 травня відбулася церемонія проводів Олафа Шольца з посади канцлера Німеччини. Він виступив із прощальною промовою, передає Tagesschau.

У прощальній промові Шольц схарактеризував майбутню зміну уряду як "прояв демократичної нормальності".

"У демократії посади завжди надаються лише на обмежений термін. І це відрізняє нас від автократій у всьому світі", – сказав він під час церемонії військового вшанування, в якій Бундесвер віддав йому честь напередодні передання повноважень його наступнику — Мерцу.

Шольц вважає, що "у наші часи аж ніяк не є нормою, щоб така зміна проходила настільки цивілізовано, колегіально та гідно, як ми це спостерігаємо тут, у Німеччині, цими днями".

The Bundeswehr, Germany's federal armed forces, bid farewell to Chancellor Olaf Scholz. pic.twitter.com/BgJhATiQ6R — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) May 5, 2025