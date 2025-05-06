Мерцу забракло голосів у Бундестазі, щоб стати новим канцлером Німеччини
Фрідріха Мерца не обрали новим канцлером Німеччини, йому не вистачило голосів у першому турі голосування. Про це повідомляє Tagesschau.
Він отримав 310 голосів у таємному голосуванні у Бундестазі, але для перемоги потрібно було 316. Сесію перервали, щоб політики обговорили, що робити далі.
Коаліційні фракції блоку ХДС і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) разом мають 328 місць у німецькому парламенті.
"Член парламенту Фрідріх Мерц не набрав необхідної більшості у щонайменше 316 голосів. Відповідно до статті 63, пункту другої Основного Закону, його не було обрано Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина", – заявила голова Бундестагу Юлія Клекнер.
Журналісти зазначають, що така ситуація сталася вперше в історії ФРН. Ніколи раніше після успішних коаліційних переговорів кандидат на посаду канцлера не зазнавав поразки під час голосування у Бундестазі.
- У своїй останній публічній промові на посаді канцлера Шольц заявив, що Німеччина не змириться з війною в Україні й докладе всіх зусиль, щоб поновити та зберегти мир у Європі.
- 5 травня німецькі консерватори та соціал-демократи офіційно підписали коаліційну угоду.