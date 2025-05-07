Мерц хочет посетить Украину в ближайшее время

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц планирует вскоре посетить Украину. Об этом сообщает Tagesschau.

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Во время своего визита в Париж Мерц заявил, что стремится сделать все возможное в рамках Европейского Союза, чтобы после ближайших выходных добиться длительного прекращения огня в Украине, а в дальнейшем – заключения мирного соглашения с Россией.

"Есть один главный вопрос: готова ли Россия согласиться на 30-дневное прекращение огня", – подчеркнул Мерц.

Канцлер также отметил, что гарантии безопасности для Украины со стороны Германии должны рассматриваться только при достижении долгосрочного прекращения боевых действий.

Он подчеркнул важность дальнейшего участия США в урегулировании ситуации и обеспечении безопасности Украины.

"США должны оставаться в игре", – сказал Мерц и добавил, что надеется на продолжение выполнения Вашингтоном своих обязательств как в рамках НАТО, так и в поддержке Украины.

30 апреля партия Шольца проголосовала за коалиционное соглашение с ХДС/ХСС, Мерц избран кандидатом на должность канцлера Германии.

5 мая Социал-демократическая партия Германии официально подписала коалиционное соглашение с лидерами Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

6 мая Фридрих Мерц избран на должность федерального канцлера Германии во время второго голосования в Бундестаге. Он получил 325 голосов при необходимых 316.