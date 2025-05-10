Макрон о перемирии: В первую очередь мониторить будут США, но партнеры также будут
Мониторинг 30-дневного прекращения огня будут, прежде всего, обеспечивать США, но другие партнеры также будут привлечены. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве по результатам встречи "коалиции желающих".
Он подчеркнул: более 30 стран этого объединения потребуют, чтобы с 12 мая началось 30-дневное прекращение огня без каких-либо условий на суше, на море и в воздухе.
"И также с мониторингом, который главным [образом] будут обеспечивать американцы, но все [партнеры] будут участвовать", – пояснил Макрон.
По словам президента Франции, такое перемирие позволит "немедленно" начать переговоры по вопросам инфраструктуры и гарантий безопасности.
- 10 мая Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая. Москва пока не согласилась с этой идеей.
- Стармер сообщил, что если диктатор Путин не согласится с предложением о перемирии, то США и Европа усилят военную помощь и санкции против страны-агрессора, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.