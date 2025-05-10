Макрон о перемирии: В первую очередь мониторить будут США, но партнеры также будут

Президент Франции отметил, что такое перемирие позволит "немедленно" начать переговоры по вопросам инфраструктуры и гарантий безопасности

Эмманюэль Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN/EPA)

Мониторинг 30-дневного прекращения огня будут, прежде всего, обеспечивать США, но другие партнеры также будут привлечены. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве по результатам встречи "коалиции желающих".

Он подчеркнул: более 30 стран этого объединения потребуют, чтобы с 12 мая началось 30-дневное прекращение огня без каких-либо условий на суше, на море и в воздухе.

"И также с мониторингом, который главным [образом] будут обеспечивать американцы, но все [партнеры] будут участвовать", – пояснил Макрон.

По словам президента Франции, такое перемирие позволит "немедленно" начать переговоры по вопросам инфраструктуры и гарантий безопасности.

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